السعودية اليوم / ألمانيا تسجل 23804 إصابات جديدة بفيروس كورونا



برلين 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

أعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 219 حالة وفاة بالإضافة إلى 23804 إصابات جديدة بفيروس

وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد انتشار (كورونا) في ألمانيا إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 79847 حالة وفاة و3123077 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

13:22ت م

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برلين 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأعلنت ألمانيا اليوم تسجيل 219 حالة وفاة بالإضافة إلى 23804 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد .وقال معهد (روبرت كوخ) المختص في رصد انتشار (كورونا) في ألمانيا إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك إلى 79847 حالة وفاة و3123077 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //13:22ت م0060

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