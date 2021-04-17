

جاكرتا 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت شدته 5.5 درجات على مقياس ريختر صباح اليوم عدة مناطق في مقاطعة "آتشيه بيسار" بإقليم "آتشيه" الإندونيسي.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية أنه لم ترد أي تقارير فورية عن وقوع ضحايا في أعقاب الزلزال الذي لم يتسبب في حدوث أمواج مد (تسونامي).

وأفادت الوكالة بأن مركز الزلزال وقع على بعد حوالي 38 كيلومترا جنوب غربي بلدة "جانثو" الواقعة بمقاطعة "آتشيه بيسار"، وعلى عمق بلغ 92 كيلومترا.

// انتهى //

13:15ت م

0058





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب مقاطعة "آتشيه بيسار" الإندونيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.