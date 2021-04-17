السعودية اليوم / روسيا تسجل 9321 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 398 حالة وفاة بالإضافة إلى 9321 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه البيانات إلى 105193 حالة وفاة و4693469 إصابة بالفيروس التاجي.

وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 8832 شخصا ليرتفع اجمالي حالات التعافي إلى 4319389 حالة.

// انتهى //

13:03ت م

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موسكو 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأعلنت روسيا اليوم تسجيل 398 حالة وفاة بالإضافة إلى 9321 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة (كورونا) في روسيا في بيان إن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت وفقا لهذه البيانات إلى 105193 حالة وفاة و4693469 إصابة بالفيروس التاجي.وأشار البيان إلى أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ 8832 شخصا ليرتفع اجمالي حالات التعافي إلى 4319389 حالة.// انتهى //13:03ت م0055

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