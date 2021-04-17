شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «إحسان» في ليلته الأولى .. تبرعات بربع مليار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعد ساعات قليلة على انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة عبر منصة إحسان، تجاوزت قيمة التبرعات ربع مليار ريال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.