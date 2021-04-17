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طريقة التظلم في تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد اليوم السبت طريقة التظلم على القرارات الصادرة من المؤسسة في تطبيق نظامي التقاعد المدني والعسكري والأنظمة الأخرى ذات العلاقة .
خطوات التظلم إلكترونياً
وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد، عبر حسابها في “تويتر”، أنه يمكن التظلم إلكترونياً من خلال الخطوات التالية :
1- تسجيل الدخول عن طريق الخدمات الإلكترونية أو النفاذ الوطني الموحد .
2- اختيار خدمة “التظلمات” من قائمة الطلبات .
3- الاطلاع على الإرشادات والشروط ثم النقر على “متابعة”.
4- الإجابة عن الأسئلة للتحقق من مطابقة الشروط والأحكام ثم النقر على “متابعة”.
5- إضافة محتوى التظلم والموافقة على الإقرار ثم النقر على “تقديم الطلب”.
وأكدت المؤسسة العامة للتقاعد ضرورة وجود قرار سابق من المؤسسة العامة للتقاعد بشأن موضوع التظلم ، وعدم التظلم سابقاً في نفس الموضوع .
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