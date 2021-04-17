رئيس الوطنية للإسكان: توفير 40 ألف وظيفة بالقطاع حتى 2025

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد البطي، إن الوزارة تستهدف زيادة المعروض العقاري حتى عام 2025 بطرح 300 ألف منتج سكني، بالإضافة إلى توفير 40 ألف وظيفة في القطاع.

ملتقى سكني للربع الأول

وأضاف البطي، خلال حديثه بملتقى سكني للربع الأول من العام الحالي، أنه يتم العمل بالشراكة مع القطاع الخاص على ضخ 50 ألف وحدة سكنية متنوعة وموزعة على مختلف مناطق المملكة، لتضاف إلى 97 مشروعًا توفّر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية بأسعار مناسبة تلبّي تطلعات المستفيدين.

توقيع 10 اتفاقيات شراكة

وأشار إلى أنه تم توقيع 10 اتفاقيات شراكة، أثمرت عن توفير 4 آلاف وحدة سكنية، وتم إتاحة أكثر من 2000 وحدة سكنية للبيع عن طريق منصة سكني، إضافة إلى تطوير البنية التحتية لنحو 178 مشروعًا بمساحة 244 مليون م2 بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال حتى 2021.



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