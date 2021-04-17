موعد أذان المغرب خامس أيام رمضان في جميع المناطق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

يحين موعد أذان المغرب اليوم السبت، خامس أيام رمضان المبارك، في مكة المكرمة في تمام الساعة 6:41، وفي المدينة المنورة 6:45، وفي الرياض 6:17، وفي جدة 6:44.

بينما يحين موعد أذان المغرب في بريدة في تمام الساعة 6:29، وفي الدمام 6:05، وفي أبها 6:28، وفي تبوك 7:01.

المدة بين صلاة المغرب والعشاء:

يأتي هذا فيما أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تعميمًا إلحاقيًّا للتعاميم السابقة التي تتعلق بالإجراءات المتخذة في المساجد والجوامع في شهر رمضان المبارك، جاء فيه التأكيد على أئمة المساجد ومؤذنيها بالالتزام بأن تكون المدة بين صلاتي المغرب والعشاء في شهر رمضان ساعتين حسب توقيت أم القرى.

كما تضمن التأكيد على الالتزام بأن تكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة (10) دقائق، ما عدا صلاة الفجر فتكون المدة (20) دقيقة، وفق ما ورد في التعميم السابق الصادر من الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، بشأن الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا.



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