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أمير الشمالية: منصة إحسان تعزز العطاء الخيري بالمملكة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

أمير الشمالية: منصة إحسان تعزز العطاء الخيري بالمملكة

بحلول تقنية متقدمة وآمنة

متابعات الخليج 365 - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية , أن تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- من خلال منصة “إحسان” يأتي استكمالاً للمبادرات التي تقدمها القيادة الحكمية ولما توليه من اهتمام وعناية بالعمل الخيري والإنساني.

دعم العطاء الخيري

وأشاد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بالجهود المبذولة في منصة إحسان التي أطلقتها الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي ” سدايا” ضمن مساعيها الرامية لدعم العطاء الخيري بالمملكة بحلول تقنية متقدمة وآمنة لتعزيز مكانة ودور العمل الخيري من خلال الجهود الحكومية لدعم القطاع الخيري، بمشاركة أبناء المجتمع والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، لاسيما مع الأهداف السامية للمنصة، على غرار دورها في حماية المتبرعين وحفظ حقوق المستفيدين.

دعوة للمساهمة بالتبرع

ودعا سموه المواطنين والمقيمين والجمعيات الخيرية بمنطقة الحدود الشمالية للمشاركة والمساهمة بالتبرع من خلال هذه المنصة لمختلف أوجه الأعمال الخيرية، خصوصاً ونحن في شهر العطاء والخير والإنفاق شهر رمضان المبارك, سائلاً الله التوفيق السداد للجميع .

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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