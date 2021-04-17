أمير عسير: إحسان منصة وطنية جامعة لكل أوجه الخير في وطن الكرم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-أبها

‏قدم الأمير ‎تركي بن طلال أمير منطقة عسير التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما مع انطلاق الحملة الوطنية للعمل الخيري إحسان.

منصة وطنية جامعة

وقال أمير عسير إن إحسان منصة وطنية جامعة لكل أوجه الخير في وطن طالما كان للكرم فيه قيمة عالية، والتعاون على الخير مبدأً ساميًا لم ولن نحيد عنه”.

اهتمام ودعم القيادة

وقال ‏الأمير ‎تركي بن طلال إن التبرع الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله من خلال منصة ‎إحسان يجسد اهتمام ودعم القيادة الرشيدة للمبادرات التي تعزز التحول الرقمي، مضيفًا أن منصة إحسان ترتقي بالعمل الخيري وتعزز شفافيته وموثوقيته وسهولته.

دعوة المساهمة والمشاركة

ودعا أمير عسير أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء بالمساهمة والمشاركة والعمل من خلالها كما أوصى كافة الجهات الخيرية والجمعيات بالانضمام إلى المنصة واستثمارها لما تحققه من شفافية وموثوقية عالية تتضمن السهولة والمرونة للمتبرعين من أهل الخير بما يحقق أهداف الإحسان في وطن الخير والإحسان

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