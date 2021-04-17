السعودية اليوم / بلجيكا تسجل 3904 إصابات جديدة بفيروس كورونا



بروكسل 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 45 حالة وفاة بالإضافة إلى 3904 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 23681 حالة وفاة و943213 إصابة بالفيروس التاجي.

// انتهى //

11:39ت م

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بروكسل 05 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسأعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 45 حالة وفاة بالإضافة إلى 3904 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.وأوضحت السلطات الصحية في بيان أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بذلك لتصل إلى 23681 حالة وفاة و943213 إصابة بالفيروس التاجي.// انتهى //11:39ت م0052

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