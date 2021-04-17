إغلاق 70 منشأة مخالفة خلال جولة ميدانية لأمانة جدة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - جدة

نفذت أمانة جدة أول أمس الخميس، 4041 جولة ميدانية على المنشآت التجارية للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، ونتج عنها إغلاق 70 منشأة مخالفة.

رصد 110 مخالفات:

وأوضحت الأمانة أنها نفذت الجولات الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 110 مخالفات، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

الإبلاغ عن المخالفات:

وأكدت أمانة جدة تواصل الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 .

شارك الخبر