بر أبها تقدم 2500 وجبة إفطار صائم يومياً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - أبها

بدأت جمعية البر بأبها مع مطلع شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ توزيع وجبات الإفطار للصائمين في مدينة أبها وضواحيها، حيث تم تقديم 2500 وجبة إفطار صائم يومياً مستهدفةً منازل الأسر المحتاجة وطلاب المنح ومنزل منتصف الطريق وقت الإفطار.



المشروعات الخيرية في شهر رمضان:

وأكد أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس، حرص الجمعية على تنفيذ مشروعاتها الخيرية في هذا الشهر الكريم، مهيباً بأهل الخير المسارعة في أعمال البر خلال شهر رمضان، سائلاً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم.



عن جمعية البر بأبها:

يشار إلى أن جمعية البر بأبها تأسست عام 1390 هـ، وسجلت بوزارة الشؤون الاجتماعية برقم 18 في 19 / 11 / 1394 هـ.

مساعدات عينية للمحتاجين:

وتقدم الجمعية مساعدات للفقراء والأيتام مادياً وعينياً بالإعانات الشهرية والمقطوعة والموسمية، إضافة لإلحاق الشباب بدورات تدريبية تؤهلهم للعمل، وفتح مشاريع صغيرة للأسر المنتجة لكسب الرزق.

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