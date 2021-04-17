مطاعم البيك وأوقات الدوام في شهر رمضان 1442

مطاعم البيك من السلاسل الشهيرة في كافة أنحاء المملكة والتي تقدم العديد من أطباق رمضان مما يجعلها وجهة القاصدين للطعام سواء في المطعم أو الدليفري، خلال هذا الشهر ولأن هذه المطاعم المنتشرة في أنحاء المملكة تؤدي الطلبات المميزة للجميع فكان لابد من معرفة مواعيد العمل التي تتغير في شهر رمضان حتى تتناسب وأوقات الإفطار والسحور مع الجميع.

مطاعم البيك وأوقات الدوام في شهر رمضان

سلسلة من اهم المطاعم التي تقدم الوجبات الجاهزة وأطباق رمضان المتنوعة وتتواجد في أكثر من ستين فرع على مستوى المملكة وقد بدأت من سبعينات القرن الماضي بمدينة جدة لتنتقل منها بطعمها المميز لقطع الدجاج والبطاطس المقلية إلى فروع أخرى وتزادا المنيو الخاص بمطاعم البيك.

تتنوع الأطباق المقدمة في مطاعم البيك بين السندوتشات المتنوعة من قطع الدجاج والسمك الفيليه ، والبرجر والجمبري بالإضافة إلى العصائر.

مواعيد الدوام في شهر رمضان

تعمل مطاعم البيك على العمل بشكل متواصل إلا انها تغير من مواعيد العمل نتيجة لجائحة كورنا، وكذلك مع دخول شهر رمضان.

يبدأ العمل في مطاعم البيك في شهر رمضان من الساعة الثالثة عصراً ويستمر حتى الساعة الثالثة فجراً حتى تتمكن من تقديم وجبات الطعام المختلفة سواء على الإفطار أو وجبة السحور.

مميزات مطعم البيك