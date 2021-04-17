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مطاعم البيك وأوقات الدوام في شهر رمضان 1442

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مطاعم البيك من السلاسل الشهيرة في كافة أنحاء المملكة والتي تقدم العديد من أطباق رمضان مما يجعلها وجهة القاصدين للطعام سواء في المطعم أو الدليفري، خلال هذا الشهر ولأن هذه المطاعم المنتشرة في أنحاء المملكة تؤدي الطلبات المميزة للجميع فكان لابد من معرفة مواعيد العمل التي تتغير في شهر رمضان حتى تتناسب وأوقات الإفطار والسحور مع الجميع.

مطاعم البيك وأوقات الدوام في شهر رمضان 1442

مطاعم البيك وأوقات الدوام في شهر رمضان

سلسلة من اهم المطاعم التي تقدم الوجبات الجاهزة وأطباق رمضان المتنوعة وتتواجد في أكثر من ستين فرع على مستوى المملكة وقد بدأت من سبعينات القرن الماضي بمدينة جدة لتنتقل منها بطعمها المميز لقطع الدجاج والبطاطس المقلية إلى فروع أخرى وتزادا المنيو الخاص بمطاعم البيك.

تتنوع الأطباق المقدمة في مطاعم البيك بين السندوتشات المتنوعة من قطع الدجاج والسمك الفيليه ، والبرجر والجمبري بالإضافة إلى العصائر.

مواعيد الدوام في شهر رمضان

تعمل مطاعم البيك على العمل بشكل متواصل إلا انها تغير من مواعيد العمل نتيجة لجائحة كورنا، وكذلك مع دخول شهر رمضان.

يبدأ العمل في مطاعم البيك في شهر رمضان من الساعة الثالثة عصراً ويستمر حتى الساعة الثالثة فجراً حتى تتمكن من تقديم وجبات الطعام المختلفة سواء على الإفطار أو وجبة السحور.

مطاعم البيك وأوقات الدوام في شهر رمضان 1442
مطاعم البيك وأوقات الدوام في شهر رمضان 1442

مميزات مطعم البيك

  • يتميز مطعم البيك بتنوع الأكلات التي تقدمها والتي لاقت رواجاً كبيراً في المملكة وفي جميع الفروع المنتشرة في محافظات المملكة.
  • يتميز بالدقة في المواعيد والتوصيل الدليفري إلى المنازل في شكل جميل يعجب العميل.
  • يحافظ على الإجراءات الاحترازية المعمول بها خلال فترة جائحة ولذلك يعد من المطاعم الموثوق بها.
  • يقدم الاسعار التنافسية والتي تناسب كافة الدخول في المملكة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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