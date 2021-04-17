شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. لحظة مشاركة السفير الصيني في الحملة الوطنية للعمل الخيري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

ظهر السفير الصيني لدى المملكة ، تشن وي تشينغ، وهو يشارك في الحملة الوطنية للعمل الخيري لمنصة إحسان.

وأعرب السفير الصيني عن اعتزازه بمشاركة الشعب السعودي في الحملة الخيرية خلال شهر رمضان المبارك، كما قال: "مؤمن بأن بذور العطاء تنمو من أهل العطاء".

وتعد "إحسان" هي منصة وطنية تأسست بأمر سام، وتسعى لدعم العمل الخيري والتنموي، باستخدام أحدث التقنيات، وتتيح تقديم خدمات التبرع بأحدث الطرق وأكثرها أماناً، وجمعت حتى فجر اليوم (السبت) أكثر من 250 مليون ريال.