شكرا لمتابعة خبر عن المدة المسموح بها للبقاء في المملكة بعد إصدار لوحة التصدير للمركبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت المدة المسموح بها للبقاء في المملكة بعد إصدار لوحة التصدير للمركبة. أوضحت الإدارة العامة للمرور اليوم السبت المدة المسموح بها للبقاء في المملكة بعد إصدار لوحة التصدير للمركبة. وأكدت الإدارة العامة للمرور أنه يجب اخراج المركبات المصدره للخارج خلال شهرين من تاريخ التصدير. الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور حددت إجراءات معينة لتصدير المركبات خارج المملكة منها خطاب شحن من الشركة الشاحنة والبطاقة الجمركية للسيارة إذا كانت جديدة والرسوم وغيرها من الأوراق الرسمية .