شكرا لمتابعة خبر عن مبلغ ضخم لتبرعات منصة "إحسان" بعد ساعات من إطلاقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تجاوزت قيمة التبرعات لمنصة "إحسان" بعد ساعات من إطلاقها، أكثر من 200 مليون ريال، وسط توقعات بارتفاعها.

وشاركت عشرات المؤسسات والشركات والبنوك بالمملكة في الحملة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، والتي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” بدعم من القيادة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - قدم تبرعًا سخيًا بمبلغ 20 مليون ريال، فيما قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، تبرعًا بمبلغ 10 ملايين ريال في منصة إحسان.

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