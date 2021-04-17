شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..الأمطار تزين شوارع المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

شهدت شوارع المدينة المنورة وساحات المسجد النبوي، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة.

ومن جانبه توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، أمطار من خفيفة لغزيرة مع حبات برد وسيول اليوم السبت، على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، والباحة، وعسير وحائل، والشمالية، وغرب منطقتي الرياض والقصيم.

وقال الحصيني: "أبشروا بجريان وادي الرمة ومتوقع تمركز السحب غزيرة المطر عليه لليوم الثاني".