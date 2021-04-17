مسك تعلن 6 برامج للجنسين بكل من الرياض و دبي لمختلف التخصصات

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تعلن مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عن فتح باب التقديم في عدد من برامج التدريب التعاوني بكل من (الرياض، دبي) للطلاب والخريجين (رجال ونساء) في عدد الجهات على النحو التالي:

1- برنامج مسك/البنك السعودي الفرنسي لحديثي التخرج (الرياض – منتهي بالتوظيف)

الفئة المستهدفة: حديثي التخرج من حملة البكالوريوس أو الماجستير (جميع التخصصات).

مدة البرنامج: 9 شهور (تبدأ في 13 يونيو 2021م).

2- برنامج مسك/الصندوق الصناعي للتدريب التعاوني (الرياض)

الفئة المستهدفة: طلاب (التسويق، الاقتصاد، الاحصاء، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكيميائية، الموارد البشرية، علوم الحاسب، المالية).

مدة البرنامج: شهرين كحد أدنى (تبدأ في يونيو 2021م).

3- برنامج مسك Portas للتدريب التعاوني (الرياض)

الفئة المستهدفة: طلاب السنة الجامعية الأخيرة أو ما قبل الأخيرة (جميع التخصصات).

مدة البرنامج: من 3 إلى 6 أشهر (تبدأ من يونيو إلى أغسطس 2021م).

4- برنامج مسك Medtronic للتدريب التعاوني (الرياض)

الفئة المستهدفة: خريجي التخصصات (الهندسة الطبية الحيوية، العلوم الصحية، العلوم الطبية، المالية، نظم المعلومات الإدارية).

مدة البرنامج: من 3 إلى 6 أشهر (تبدأ في 1 يونيو 2021م).

5- برنامج مسك Arthur D Little للتدريب التعاوني (الرياض)

الفئة المستهدفة: خريجي التخصصات (الهندسة، الاقتصاد، الرياضيات، المالية، إدارة الأعمال، العلوم) أو ما يعادلهم.

مدة البرنامج: 3 شهور (تبدأ في يونيو 2021م).

6- برنامج مسك McKinsey & Company للتدريب التعاوني (دبي، الرياض)

الفئة المستهدفة: المقبلين على التخرج (جميع التخصصات) أو حديثي التخرج من حملة الماجستير فأعلى.

مدة البرنامج: 10 أسابيع (تبد في 20 يونيو 2021م).

ملاحظات:

– جميع البرامج تتطلب إجادة اللغة العربية والإنجليزية والإستعداد للسفر عند الحاجة.

– المتطلبات أعلاه أساسية وعلى المتقدم الإطلاع على تفاصيل الشروط لكل برنامج.

طريقة التقديم:

– للتقديم على برنامج مسك (البنك السعودي الفرنسي): إضغط هنا

– للتقديم على برنامج مسك (الصندوق الصناعي): إضغط هنا

– للتقديم على برنامج مسك (Portas): إضغط هنا

– للتقديم على برنامج مسك (Medtronic): إضغط هنا

– للتقديم على برنامج مسك (Arthur D Little): إضغط هنا

– للتقديم على برنامج مسك (McKinsey & Company): إضغط هنا

Source wadhefa

