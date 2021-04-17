5 سلوكيات غذائية خاطئة عند الإفطار

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دعا استشاري التغذية العلاجية الدكتور خالد المدني، إلى تجنب 5 سلوكيات خاطئة عند الإفطار.

وأوضح المدني في تصريحات إلى أن العادات الخاطئة هي:

⁃ الاندفاع نحو تناول الإفطار بشراهة، بعد تناول التمر وعدم إعطاء المعدة الفرصة في بدء العمل مع الطعام تدريجيًّا؛ إذ إنه في حال ملء البطن بالأكل دفعة واحدة يسبب عدم ارتياح الشخص بعد مرور قليل من الوقت.

⁃ الإكثار من تناول السوائل كالعصائر السكرية وذلك لمواجهة العطش، وهذا من الأخطاء الشائعة التي تشعر الفرد بامتلاء البطن.

⁃ الإكثار من تناول المقليات والأطعمة الدهنية، وهو ما يمهد للشعور بانتفاخ البطن أو التلبك المعوي.

⁃ توجه المدخنين للسجائر فور تناول الإفطار، وهذا ما يعرض الجسم لمخاطر التبغ والنيكوتين في الوقت الذي يجب فيه على الشخص الاستفادة من صيام رمضان في التخلص من التدخين نهائيًّا.

⁃ الإكثار من تناول الحلويات بعد تناول وجبات الإفطار؛ مما يجعل الفرد يكتسب نسبة عالية من السعرات الحرارية بكميات عالية، والأفضل تناول سلطة الفواكه.

شوربة وقطعتان مقليتان:

ولفت إلى أن الطريقة المثلى لتجنب التخمة هي بدء الإفطار بتناول تمرتين مع كوب ماء أو لبن قليل الدسم، وتناول حساء بالخضراوات، وقطعتين من المعجنات المقلية كالسمبوسة وغيرها، وتأخير الوجبة الرئيسية إلى بعد صلاة التراويح، شريطة أن تكون صحية غير دسمة وغير مرهقة للمعدة.

وأشار إلى أنه يجب الحرص على أن تكون وجبة السحور خفيفة وغنية بالعناصر الغذائية الخالية من الوجبات السريعة المشبعة بالكربوهيدرات والدهون والأملاح، التي من شأنها أن تزيد من الشعور بالعطش، مع الحرص على تناول السلطة الخضراء.

سببان لزيادة الوزن:

وتابع المدني أنه لابد أن يدرك الفرد أن شهر رمضان فرصة للتخلص من الوزن الزائد وليس العكس، إذ يلاحظ في نهاية الشهر أن بعض الأفراد اكتسبوا زيادة في الوزن والأسباب تنحصر في أمرين وهما تناول وجبات دهنية ومقليات ووجبات سريعة، والأمر الآخر عدم ممارسة الرياضة، فيكتسب الجسم إضافة جديدة من الأطعمة الرمضانية.

Source almowaten

