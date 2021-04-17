بعد ثبوت إصابات بكورونا بين المصلين.. المملكة السعودية تغلق 12مسجدا

محمد الفلاح - السبت 17 أبريل 2021

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، الجمعة، أنها أغلقت 12 مسجدا مؤقتا في 6 مناطق بعد ثبوت 12 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.



وقالت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان لها اليوم إن مجموع ما أغلق خلال الـ 68 يوما الماضية بلغت 610 مساجد، فُتح 590 منها "بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية".

وجددت الوزارة " التأكيد على المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم".