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عبدالله بن سعود ( الإمام الشهيد)

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???? | شكّلت الدرعية عاصمة الدولة الأولى كابوسًا مرعبًا للجيوش العثمانية التي سعت لإسقاطها وتدميرها بعد معارك ملحمية قادها الإمام الشهيد عبدالله بن سعود ضد حملات طوسون باشا.. فكيف انتهى كل ذلك؟
‏الحلقة الرابعة من ⁧‫#العصملي‬⁩ تروي الحكاية من البداية
‏⁧‫#آثار_الوجع_العثماني‬⁩



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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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