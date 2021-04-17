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العالم يتكلم عن التحول الرقمي بالسعودية

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عرض برنامج (سين) لأحمد الشقيري على قناة MBC وكان يتكلم عن التحول الرقمي اللي حصل عندنا في وكان ترند في أغلب الدول العربية، الجميل أننا انشغلنا بأنفسنا وغيرنا انشغل فينا…
لاحظ كمية الردود الإيجابية عن الحلقة من اغلب الدول العربية….

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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