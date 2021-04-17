︎ .

عرض برنامج (سين) لأحمد الشقيري على قناة MBC وكان يتكلم عن التحول الرقمي اللي حصل عندنا في السعودية وكان ترند في أغلب الدول العربية، الجميل أننا انشغلنا بأنفسنا وغيرنا انشغل فينا…

لاحظ كمية الردود الإيجابية عن الحلقة من اغلب الدول العربية….





كانت هذه تفاصيل خبر العالم يتكلم عن التحول الرقمي بالسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.