السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا



سيئول 5 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 658 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 113,447 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1,794 وفاة.

// انتهى //

05:38ت م

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سيئول 5 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 658 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " وأربعة حالات وفاة.وأفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية في بيان اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 113,447 إصابة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1,794 وفاة.// انتهى //05:38ت م0040

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