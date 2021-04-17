أمير الرياض ونائبه: تبرع الملك سلمان وولي العهد لمنصة إحسان تعزيز للعمل الخيري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - واس

قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض إن التبرع السخي الذي قدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من خلال “منصة إحسان” الوطنية للعمل الخيري، يأتي تأكيداً للاهتمام الكبير من القيادة الرشيدة لكل ما يعزز العمل الخيري، وهو امتداد لنهج المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – في دعم العمل الخيري، وما يضمن له أثراً أفضل وأكبر.

وطن الخير والعطاء:

وأشار سموه إلى أن إطلاق حملة التبرع من خلال استثمار البيانات والذكاء الاصطناعي يأتي امتداداً للتحولات العظيمة التي يشهدها هذا الوطن وطن الخير والعطاء، وطن سمته التلاحم والإحسان في ظل قيادته الرشيدة.

ورفع سموه خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله – على ما يوليانه من اهتمام بالغ وعناية خاصة للأعمال الخيرية والتنموية.

منصة إحسان:

كما أشاد سمو أمير منطقة الرياض بمنصة “إحسان” التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وتحظى بدعم سمو ولي العهد – حفظه الله – رئيس مجلس إدارة الهيئة، مبينًا أنها تقوم بتعزيز الدور الريادي للمملكة في أعمال الخير والتنمية مستفيدة من التطورات التقنية لبناء شراكة فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يديم على هذا الوطن أمنه وأمانه، وأن يجزي القائمين على هذا المشروع والمساهمين فيه خير الجزاء.

نائب أمير الرياض:

من ناحيته أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، أن التبرع السخي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – من خلال منصة “إحسان” الوطنية للعمل الخيري، يأتي تجسيداً للاهتمام والدعم الكبير من القيادة الرشيدة لكل ما يُعزز العمل الخيري ويتيح الاستفادة من التحولات الرقمية في شتى المجالات.

العمل الخيري في المملكة:

وثمن سموه دعم العمل الخيري وغير الربحي في وطن الخير والعطاء من القيادة الرشيدة وحرصها على تنميته وتعزيزه بما يحقق الأهداف المرجوة.

تطوير القطاع غير الربحي:

ونوه سموه بجهود القائمين على منصة “إحسان” التي طورتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” في الاستفادة من التطورات التقنية، مشيراً إلى ما تحظى به منصة إحسان من اهتمام ودعم من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ الذي يأتي امتداداً لعنايته واهتمامه – حفظه الله – بالعمل الخيري وتطوير القطاع غير الربحي الذي هو من مستهدفات رؤية المملكة 2030.

الاستفادة من التحولات الرقمية:

وأشار سموه إلى ما تشهده المملكة من تطورات على كافة الأصعدة التي من ضمنها الاستفادة من التحولات الرقمية لدعم العمل الخيري ووصوله لمستحقيه بسهولة ويسر من خلال أحدث المبادرات التقنية.

ورفع سموه خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما واهتمامهما بكل ما يعزز العمل الخيري وحرصهما على وصوله لمستحقيه سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويديم عزه.

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