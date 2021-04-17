شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان يوضح المقصود بساعة الاستجابة يوم الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، كيف نجمع بين حديث "لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي" وبين كون آخر ساعة من الجمعة وقت نهي.

وبشأن أن رسول اللَّه ﷺ ذكر يوم الجمعة، فقال: "فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه" قال الخثلان أن هذا الأمر كان فيه محاورة بين أبي هريرة وعبدالله بن سلام، وأجاب عن ذلك بأن المقصود أنه ينتظر صلاة المغرب، ومن انتظر الصلاة فهو في صلاة.

وأضاف، أن المعني أنه يكون متطهرا منتظرا لصلاة المغرب ويدعو فكأنه قائم يصلي ويدعو، وإذا كان في المسجد أفضل.