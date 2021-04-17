شكرا لمتابعة خبر عن 5 ملايين ريال من وزير الداخلية لـ"إحسان" عن والديه رحمهما الله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، مشاركته في الحملة الوطنية للعمل الخيري، من خلال منصة "إحسان" التي تم إطلاقها مؤخراً كبوابةٍ تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

وقال وزير الداخلية: "أشارك في هذه الحملة بمبلغ 5 ملايين ريال عن والدي نايف بن عبدالعزيز ووالدتي الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد رحمهما الله".

وعبر منصة "إحسان" تصل التبرعات تصل إلى مستحقيها بسهولة ويسر وسرعة، حيث تعد خطوة إضافية تسعى من خلالها الدولة إلى تعزيز التحول الرقمي في مجال العمل الخيري وغير الربحي، وكافة المجالات الأخرى.