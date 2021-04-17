فيديو.. مشاجرة بين سائق تاكسي ومسن على طريق سريع بالرياض

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حدثت مشاجرة بين شخصين بسبب خلاف بينهما على طريق سريع بالرياض أدى إلى وقوع حـادث مروري تضررت منه سيارة أحدهما واصطدمت بحاجز إسمنتي.
وأظهر مقطع فيديو طرح أحد الشخصين للآخر أرضاً وخنقه بقوة، فيما كان يقف شخص ثالث إلى جانبهما، ولم يتدخل بشكل حاسم لإنقاذ المعتدى عليه.
كما ظهر إيقاف بعض المارة في الطريق سياراتهم، وتفرجهم على المشاجرة دون تدخلهم للفصل بين المتشاجرين.
Source akhbaar24.argaam
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