تجاوبًا مع تبرع القيادة.. stc تدعم «إحسان» بـ10 ملايين ريال

تفاعلت مجموعةstc مع تبرع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لمنصة "إحسان" ضمن الحملة الوطنية للعمل الخيري التي انطلقت، أمس الجمعة، حيث قدمت تبرعاً مالياً مقداره 10 ملايين ريال، بالإضافة لدعم ومساهمة stc في تشغيل وتوفير مركز الاتصال في منصة إحسان عبر فريق مخصص للرد على ما يقارب 900 مكالمة يومياً، فضلًا عن إرسال رسائل نصية للتعريف بالمنصة وأهدافها.

يأتي ذلك في إطار تبني الشركة لمساهمات مستديمة الأثر وضمن جهودها لتسخير إمكاناتها الرقمية لتمكين القطاع غير الربحي، والشراكة في المنصة تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.

تفخر stc في المساهمة بأحد أهم برامجها الداعمة للقطاع غير الربحي ممثلاً ببرنامج "التمكين التقني" الذي يحتوي على حزم متكاملة من الحلول التقنية المتقدمة المُمكنة للقطاع غير الربحي والتي تدعم الجهات المنتمية للقطاع في رفع كفاءة الأداء وجودة الأعمال المؤسساتية والاستخدام الأمثل للموارد، بما يحقق الهدف من تسخير التقنية لدعم وتعزيز المساهمة المجتمعي.

ويستهدف البرنامج تمكين منظمات القطاع غير الربحي تقنياً وذلك من خلال توفير مجموعة من الحلول والمنصات المتعددة، حيث تقدر قيمة الدعم الإجمالي لجميع هذه الحلول والمنصات 10 مليون ريال.

وبذلك يكون ما قدمته مجموعة stc 20 مليون ريال ما بين دعم مالي مباشر وأيضًا كدعم تقنيّ للمنصة، كون الشراكة مع منصة "إحسان" منسجمة مع استراتيجية stc الخاصة بالاستدامة التي تركز على تبني أفضل ممارسات الأعمال المسؤولة والمستدامة وتعظيم الأثر بالمساهمات التنموية وتمكين المجتمعات التي تعمل بها المجموعة تقنياً ورقمياً، كما تدعم المنصة هدف المجموعة لتحفيز الفرص الرقمية المبتكرة التي تعتبر مكوناً استراتيجياً في استراتيجيتنا للاستدامة تحقيقاً لمتطلبات أهداف التنمية المستدامة.