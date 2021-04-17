«رتال» أفضل مطور عقاري بالمملكة للسنة الثانية على التوالي

الرياض - محمد عبدالله - ضمن فعاليات ملتقى سكني 2021 المنعقد مساء أمس في الرياض، وتقديرًا للإنجازات التي قدمتها شركة رتال للتطوير العمراني، والنجاحات المتتالية في تطوير الوحدات السكنية ضمن سلسلة مشاريع نساج تاون التي تأتي بالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وللسنة الثانية على التوالي؛ فقد كرم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ/ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ شركة رتال للتطوير العمراني بجائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لسنة 2020، وكانت شركة رتال قد حصلت على جائزة أفضل مطور عقاري في المملكة لسنة 2019 لتميزها في تطوير مشاريع سكنية متكاملة ضمن برنامج سكني، مؤكدة تفوقها في هذا المجال.

وفي تصريح له، ثمن الرئيس التنفيذي لشركة رتال سعادة المهندس/ عبدالله البريكان هذا التكريم، مؤكدًا على استمرارية الشركة بكل طاقاتها وخبراتها لضخ مزيد من الوحدات السكنية المناسبة للعملاء، والمساهمة الفاعلة في دعم القطاع الحكومي لتحقيق أهداف القيادة الرشيدة التي رسمتها في رؤية المملكة 2030 في ما يتعلق برفع نسبة التملك للمواطنين إلى 70٪ والارتقاء بمستوى جودة الحياة، وأضاف البريكان بأن رتال تعتبر هذه الجائزة تجديدًا للثقة التي تعتز بها، وتحفيزًا لها لمواصلة تفوقها في هذا المجال.