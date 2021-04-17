أمطار على الحرم المكي خلال تراويح ليلة الخامس من رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

تساقطت الأمطار مساء أمس الجمعة 16 إبريل على الحرم المكي أثناء أداء صلاة التراويح في أجواء إيمانية بديعة.

تراويح ليلة 5 رمضان:

وأمّ المصلين في بيت الله الحرام خلال صلاة تراويح ليلة 5 رمضان الشيخ ياسر الدوسري.

أمطار رعدية:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة، يوم الجمعة على مناطق (نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة، حائل، القصيم ،الرياض ، الجوف ،تبوك).

ضوابط الحصول على تصريح الصلاة بالمسجد الحرام:

من ناحيته أعلن مصدر مسؤول بوزارة الحج والعمرة، في تصريح سابق بأنه انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين على خدمتهم في شهر رمضان المبارك، فقد تقرر رفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام بمكة المكرمة، مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة الصادرة من الجهات المختصة وفق الضوابط التالية:

• منح تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة للمسجد النبوي بدءًا من 1 رمضان 1442هـ للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق (توكلنا) لفئات التحصين المشار إليها.

•حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا،)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة ضيف الرحمن وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.

• عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة.

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