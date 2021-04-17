السعودية اليوم / مصر تسجل 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 5 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية ، 841 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 214639 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 12653 وفاة، وتماثل للشفاء 162170 حالة.

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02:45ت م

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القاهرة 5 رمضان 1442 هـ الموافق 17 أبريل 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية ، 841 إصابة جديدة بفيروس كورونا " كوفيد - 19 " و 42 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 214639 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 12653 وفاة، وتماثل للشفاء 162170 حالة.// انتهى //02:45ت م0029

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