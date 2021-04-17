شكرا لقرائتكم خبر عن 20 ألف وجبة لعمالة «ملكية الجبيل» يوميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة خدمات الأملاك، جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا ، وذلك من خلال الحملات الرقابية على المجمعات التجارية ومنشآت النفع العام من مطاعم ومقاهٍ ومحلات بيع التجزئة والجملة، للتأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالبروتوكولات الصحية، للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19».

وأكد مدير إدارة خدمات الأملاك فالح الهاجري، أن الإدارة كثفت حملاتها الرقابية على الأسواق المركزية والمجمعات التجارية مع بداية شهر رمضان المبارك، لتشمل ١٣٧٦ مرفقًا تجاريًا، و٢١٢ مطعمًا، و٣٢٠ مرفقًا غذائيًا، وإشرافها المباشر على أحياء العمال ومتابعة تقديم وجبات الإفطار والسحور بمعدل ٢٠ ألف وجبة يوميًا لساكني الأحياء العمالية.

وأضاف الهاجري إن الإدارة تابعت الجولات الرقابية التي تمت خلال شهر شعبان المنصرم 1442هـ، وذلك بتنفيذ 3998 جولة رقابية باشرت من خلالها رصد 80 مخالفة، وإغلاق 15 منشأة لمخالفتها الاشتراطات الصحية، مبينًا أن ذلك يأتي استمرارًا لمساعيها الرامية إلى التأكيد على تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية، للإسهام في حماية المجتمع من هذه الجائحة، وعدم التهاون في تطبيق الاحترازات الصحية.