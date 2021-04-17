شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 166 منشأة مخالفة لـ«الاحترازات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة محافظة جدة 166 منشأة مخالفة للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية، خلال الجولات الرقابية للفرق الميدانية.

وأوضحت الأمانة أنها نفذت 4219 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 166 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، بجانب التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت الأمانة استمرار الجهود للتأكد من الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة لامتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940.