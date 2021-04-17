شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دقائق لغسل وتطهير «صحن المطاف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على غسل المطاف بعد صلاة المغرب بشكل يومي، مع التطهير في زمن قياسي يقدر بـ 5 دقائق.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني، إن الإدارة حققت رقمًا قياسيًا في تنظيف صحن المطاف في مدة زمنية قدرها «٥» دقائق، وكان عملاً متواصلاً بدقة عالية.

ولفت إلى ترحيل 291 طنًا من النفايات في ثاني يوم من شهر رمضان، فيما تجاوزت العمالة 4000 عامل وعاملة، و1500 حاوية نفايات كبيرة، و1500 حاوية نفايات صغيرة.