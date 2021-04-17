شكرا لقرائتكم خبر عن نظام ذكي لمتابعة النظافة بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يشارك 13.500 عامل من خلال 5 ورديات على مدار الساعة، في أعمال النظافة لموسم رمضان، وفق خطة عمل متكاملة للارتقاء بنظافة مكة المكرمة أطهر البقاع، ومجهزين بأكثر من 910 معدات للنظافة ذات الأشكال والاستخدامات المتعددة، كما تم تفعيل نظام متابعة النظافة الذكي Smart Waste System لإدارة البلاغات وتنفيذ خدمات النظافة، ومعالجة الملاحظات في جميع أحياء مكة المكرمة.

وتستقبل إدارة المرادم جميع النفايات البلدية الصلبة على مدار الساعة، والتخلص السريع والآمن من النفايات، عبر تخصيص 62 عاملاً و18 معدة لإدارة المردم العام بالعاصمة المقدسة، إضافة إلى تأهيل 26 شركة لنقل نفايات المنشآت التجارية، و25 شركة لنقل مخلفات البناء والأنقاض.