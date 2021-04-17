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توعية ميدانية لـ «الأمر بالمعروف»

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الدمام - شريف احمد - فعل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، خطته الميدانية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك بمدينة جازان ومحافظات المنطقة كافة.

ويركز الفرع في خطته على التواجد الميداني داخل الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق والأماكن العامة والشواطئ لتقديم النصح والتوجيه وحث المجتمع على تنفيذ الإجراءات الاحترازية. وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بجازان سليمان المالكي، أن خطة عمل الفرع خلال شهر رمضان المبارك تأتي وفقاً لتوجيهات الرئيس العام للهيئة الشيخ د. عبد الرحمن السند.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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