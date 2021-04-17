شكرا لقرائتكم خبر عن توعية ميدانية لـ «الأمر بالمعروف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة جازان، خطته الميدانية والتوعوية خلال شهر رمضان المبارك بمدينة جازان ومحافظات المنطقة كافة.

ويركز الفرع في خطته على التواجد الميداني داخل الأسواق والمجمعات التجارية والحدائق والأماكن العامة والشواطئ لتقديم النصح والتوجيه وحث المجتمع على تنفيذ الإجراءات الاحترازية. وأوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة للهيئة بجازان سليمان المالكي، أن خطة عمل الفرع خلال شهر رمضان المبارك تأتي وفقاً لتوجيهات الرئيس العام للهيئة الشيخ د. عبد الرحمن السند.