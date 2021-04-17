شكرا لقرائتكم خبر عن رخصة قيادة رقمية عبر «أبشر أفراد» و«توكلنا» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام -الإدارة العامة للمرور- النسخة الإلكترونية من رخصة القيادة وذلك عبر تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» وتطبيق «توكلنا».

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة المرور، أن النسخة الرقمية من رخصة القيادة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، معتمدة لدى الجهات الأمنية، وفي كافة الإجراءات التي تقتضي إبرازها، كما أنها تتضمن رمز الاستجابة السريعة المتغير «QR Code»، ويمكن الاحتفاظ بنسخة منها على الجهاز الذكي واستخدامها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.