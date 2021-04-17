شكرا لقرائتكم خبر عن الاستماع لتلاوات 54 متسابقاً ومتسابقة بجائزة الملك سلمان القرآنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استمعت لجنة تحكيم المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس لتلاوات 29 متسابقا ومتسابقة في الجلسة الخامسة يمثلون منطقتي عسير وبريدة، منهم 5 بنين و4 بنات من أبناء الشهداء يتبعون لوزارة الداخلية وأمن الدولة ووزارة الدفاع من القصيم وعسير، وذلك بعد استماعها أمس الأول إلى تلاوات 25 متسابقاً ومتسابقة بقسميها البنين والبنات في مختلف فروع المسابقة السبعة، والذين يمثلون منطقتي مكة المكرمة والجوف ضمن التصفيات النهائية للمسابقة.

وتختتم التصفيات النهائية للمسابقة القرآنية اليوم السبت الخامس من رمضان، يشارك في تحكيمها نخبة من المحكمين والمحكمات، وتبلغ جوائز المسابقة في فروعها السبعة 3.234.000 ريال، ويشارك في التصفيات النهائية 131 مشاركاً ومشاركة من جميع مناطق المملكة من أصل 4300 متسابق ومتسابقة شاركوا في التصفيات الأولية.