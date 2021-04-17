شكرا لقرائتكم خبر عن سلال غذائية لمحتاجي اليمن وتشاد والسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية الرمضانية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في عدد من المحافظات اليمنية. وجرى توزيع 27 طنًا و713 كيلو غراما من السلال الغدائية الرمضانية في مديرية عتق بمحافظة شبوة. كما وزع سلالا لمرضى الفشل الكلوى في محافظة عدن.

وفي السودان، وزع المركز سلالا رمضانية في عدد من المناطق بالجمهورية السودانية الشقيقة. وجرى توزيع 500 سلة غدائية في محلية بورتسودان بولاية البحر الأحمر، استفاد منها 3000 فرد.

وفي تشاد، جرى توزيع 1862 سلة غذائية في قريتي عايش وإخيبش في محافظة دوربالي التابعة لولاية شاري باغيرمي، استفاد منها 9310 أفراد، و324 سلة غذائية في قريتي كرنك ودلوو في محافظة ماسينيا التابعة لولاية شارى باغيرمي، استفاد منها 1630 فردا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع السلال الغذائية الرمضانية في عدد من الدول الشقيقة لعام 1442.