شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين وهدية التمور في بانكوك وبريتوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية بالعاصمة التايلندية بانكوك عصام الجطيلي بعد صلاة الجمعة أمس في مقر السفارة برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الإسلامي بالسفارة لعام 1442هـ 2021م، وذلك بدعم وتوجيهات من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ، تحت إشراف القائم بالأعمال في سفارة المملكة، وبالتعاون والتنسيق مع مكتب شيخ الإسلام والمجلس المركزي في تايلند والمحافظات والجمعيات والمراكز الإسلامية البارزة في مملكة تايلند.

وأفاد المستشار الإسلامي في تايلند د. يوسف الحمودي بأن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة بلغت هذا العام 8 أطنان، فيما بلغ برنامج تفطير الصائمين قرابة خمسة آلاف سلة غذائية ستوزع على العوائل الصائمة ويستفيد منها قرابة 35 ألف مسلم خلال هذا الشهر الكريم، وسيتم تنفيذ البرامج في 30 محافظة و990 مسجدا و160 من المراكز والجمعيات والهيئات الإسلامية في ولايات مملكة تايلند الخمس عبر الجهات المعتمدة في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.

من جهة أخرى دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور، لمسلمي جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.

‎وجرى تدشين البرنامج في مقر الملحقية الدينية في بريتوريا بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة علي الشهري، وعدد من الدعاة والمسؤولين والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا م. محمد عاشور. ‎