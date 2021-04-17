شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين برامج خادم الحرمين لإفطار الصائمين وهدية التمور في بانكوك وبريتوريا والان نبدء بالتفاصيل
وأفاد المستشار الإسلامي في تايلند د. يوسف الحمودي بأن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور الفاخرة بلغت هذا العام 8 أطنان، فيما بلغ برنامج تفطير الصائمين قرابة خمسة آلاف سلة غذائية ستوزع على العوائل الصائمة ويستفيد منها قرابة 35 ألف مسلم خلال هذا الشهر الكريم، وسيتم تنفيذ البرامج في 30 محافظة و990 مسجدا و160 من المراكز والجمعيات والهيئات الإسلامية في ولايات مملكة تايلند الخمس عبر الجهات المعتمدة في خطة التوزيع مع مراعاة الاحترازات الصحية.
من جهة أخرى دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- من التمور، لمسلمي جمهورية جنوب أفريقيا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا.
وجرى تدشين البرنامج في مقر الملحقية الدينية في بريتوريا بحضور القائم بأعمال السفارة بالإنابة علي الشهري، وعدد من الدعاة والمسؤولين والملحق الديني بسفارة المملكة في جنوب أفريقيا م. محمد عاشور.