شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض جهود خدمة ضيوف الرحمن مع سفير بنغلاديش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الحج والعمرة د. عبدالفتاح مشاط بمكتبه في مكة المكرمة أمس الأول سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة محمد جاويد باتواري، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال الحج والعمرة والزيارة، وتسليط الضوء على ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من جهود في خدمة ضيوف الرحمن، والتطرق لما تقدمه وزارة الحج والعمرة من تسهيلات للحجاج والمعتمرين.