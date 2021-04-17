شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسعار بسوق أغنام حفر الباطن.. و«الوافدة» أبرز الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت ”الخليج 365” خلال جولة ميدانية في سوق الأغنام بمحافظة حفر الباطن استياء العديد من الرواد، والذين اشتكوا من ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مرجعين السبب الأبرز وراء ذلك إلى سيطرة العمالة الأجنبية على عملية البيع والشراء، مطالبين الجهات المختصة بتشديد الرقابة، والتدخل لضبط الأسعار حتى تتناسب مع أغلب الفئات.

إقبال شديد

قال المواطن فارس الشمري «تاجر»، إن عملية البيع والشراء بالسوق تسير بشكل جيد، وإن الأسعار بين 1500 - 1700 للرأس الواحدة، لافتًا إلى أنه يبيع في اليوم الواحد 50 رأسًا، مشيرًا إلى وجود إقبال من الزبائن على الشراء منذ اليوم الأول للشهر الفضيل وهذا أمر متوقع كل عام.

كثرة الطلب

وأضاف أحد المتعاملين داخل السوق فهد اليتمان، إن سوق حفر الباطن يشهد إقبالًا كثيفًا، وتجارة الأنعام مزدهرة منذ اليوم الأول للشهر الفضيل، والأسعار تتفاوت ولكنها في ارتفاع لتصل إلى مداها قبل العيد، وهذا ناتج عن كثرة الطلب، لافتًا إلى توافر المعروض وسيارات الشحن صباحًا ومساءً.

ارتفاع الأسعار

ولفت المواطن فهد الجميلي «أحد مرتادي السوق»، إنه قادم لشراء ذبيحة، والأسعار مرتفعة، ولكنها في المتناول، مبينًا أن سعر الخروف الجيد يترواح بين 1400 - 1600 ريال، وهذا شيء متوقع خلال هذه الأيام.

تشديد الرقابة

وأوضح المواطن صقر الظفيري أن الأسعار مرتفعه كثيرًا، وطالب الجهات الرسمية بتشديد الرقابة، في ظل سيطرة العمالة الأجنبية على السوق ما تسبب في رفع الأسعار.

سيطرة العمالة

وبيّن أحد مرتادي السوق مشعل عبيد، أن سوق حفر الباطن شهد تطويرًا خلال الأعوام الماضية، وتعرض الأنعام بطريقة منظمة، داعيًا الجهات المختصة إلى مراقبة الأسعار التي تشهد انفلاتًا خاصة في المواسم والأعياد مثل شهر رمضان، كما طالب بمراقبة السوق، حيث تسيطر العمالة الأجنبية على جزء كبير من السوق وهي المتسببة في رفع الأسعار والمضاربة.

لحوم مستوردة

وذكر المواطن عبدالله العنزي، أنه يتردد كثيرًا على السوق، ويرى الارتفاع في الأسعار كل عام، خاصة في مثل هذه الأيام، وحتى عيد الأضحى المبارك، مبينًا أن ذلك يدفع الكثير من الأسر إلى شراء اللحوم المستوردة كبديل عن اللحوم المحلية التي وصلت أسعارها لأرقام فلكية.