شكرا لقرائتكم خبر عن 4600 سلة غذائية للمحتاجين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت جمعية درة النسائية 193 سلة على الأسر المستفيدة «742 فردا» لسد احتياجاتهم في شهر رمضان المبارك، بينما العدد المستهدف توزيعه عبر الحملة هو 4660 سلة غذائية.

وتخدم جمعية دُرة 4 فئات من المجتمع وهم «المطلقة ـ المهجورة ـ الأرملة ـ أسرة السجين»، وتم تصنيف هذه الفئات إلى أربع فئات أخرى حسب الدخل والاحتياج، وتتبع الجمعية آلية عمل في تقديم المساعدة والاستفادة بعد ثبوت الاستحقاق للأسرة ودراسة الحالة ميدانيا بعد زيارة الباحثة واكتمال جميع الإثباتات، ويبلغ عدد الأفراد المستفيدين 2330 فردا.

وتشارك «دُرة» في تحقيق مستهدف المليون متطوع، عبر منصة العمل التطوعي، برفعها فرصا تطوعية لمن يرغب في توزيع سلال رمضانية، وبعد التسجيل على المنصة، يتم تسليم المتطوع كشوفات المستفيدين وإيصال لتوزيع السلال الرمضانية على الأسر والتأكد من توقيع الأسرة.