شكرا لقرائتكم خبر عن مليونا ريال لسد احتياجات الأيتام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنفقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية أكثر من مليوني ريال على مستفيديها لسد احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، من سلال غذائية وذبيحة تقدم للأيتام.

وأوضح مدير عام الجمعية عبدالله الخالدي، أن الجمعية سعت لتوفير متطلبات أسر الأيتام خلال الشهر المبارك، مشيرا إلى أن قيمة السلة الرمضانية تبلغ 200 ريال للسلة الواحدة وعدد الأسر المستفيدة منها 745 أسرة تشمل 2636 فردا، وأضاف الخالدي إن الذبيحة الرمضانية بلغت 145 ذبيحة يستفيد منها 290 أسرة تشمل 1015 مستفيدا.

وأكد الخالدي أن الجمعية حريصة على دعم أسر الأيتام خلال الشهر المبارك، ولا يقتصر على الدعم المادي فقط، وإنما تسعى الجمعية إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية والتركيز على البرامج والمشاريع التي يكون أثرها دائما على اليتيم وأسرته عبر شراكات فاعلة مع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية.