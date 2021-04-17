شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليون لمستفيدي «العطاء النسائية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدرت جمعية العطاء النسائية الأهلية بالقطيف، ميزانية الصرف لهذا العام بما يقارب مليونًا و700 ألف ريال، ضمن خطة تستهدف تحقيق التوازن المالي في الميزانية مع مراعاة تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية للمشاريع المتنوعة والمختلفة التابعة للجمعية، علاوة على السعي لتحسين الأداء والأثر المترتب على ذلك، في ظل التنامي المستمر للمتطلبات التنموية التي تشهدها المملكة.

وأعدت الجمعية حزمة من الخدمات الاجتماعية التي يتضمنها برنامج «عون» من السلال الغذائية الرمضانية للأسر المستفيدة، وصرف اللحوم وإعانة شهر رمضان، بالإضافة إلى المساعدات الطارئة لمن هم بحاجة. مؤكدة سعيها لتوفير سبل الحياة الكريمة لأفرادها وتنميتها والعناية بذوي العوز والحاجة من الفقراء والمحتاجين والأيتام.

ويعد مشروع «عون» أحد أبرز المشاريع الخيرية للعطاء إذ يضم أكثر من «12» خدمة سواء مالية، تأهيلية، عينية، بينما لقي مشروعا «ريف وثمار» لمساعدة الأسر المنتجة صدى كبيرًا ضمن أهم المشاريع التنموية التي أولتها الجمعية جل اهتمامها في الآونة الأخيرة، ومشروع «رداء المودة» لخدمة العروس، و«كفالة طالب» لدعم التعليم الجامعي للطالبات، فيما خصص برنامج «يسر» لتيسير تكاليف والتزامات المقبلين على الزواج، بالإضافة لمشروع «الهدر الاستهلاكي».