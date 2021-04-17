مجلس الأمن يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - متابعة

رحب مجلس الأمن بإعلان السعودية إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل مع ضرورة الاستمرار في تنفيذ بنود اتفاق الرياض.

مبادرة سلام:

وكانت المملكة أعلنت في 22 مارس/ آذار 2021 عن مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح خطوط جوية وبحرية.

فتح مطار صنعاء:

وتتضمن المبادرة التي أعلنها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود إعادة فتح مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية عبر ميناء الحُديدة.

وقال الأمير فيصل بن فرحان في تصريحات سابقة بأن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين عليها.

شارك الخبر