الوزير الراجحي يشكر الملك سلمان وولي العهد على دعمهما السخي للأعمال الخيرية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

تقدم وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، بجزيل الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الدعم السخي الذي تحظى به الأعمال الخيرية والإنسانية في وطننا العظيم.

دعم كريم:

وأضاف الراجحي، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم السبت، أن تبرع الملك سلمان وولي العهد لـ الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لذلك الدعم الكريم، سائلًا الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

وتجسد إحسان وعطاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في دعم الحملة الوطنية للعمل الخيري بمبلغ 30 مليون ريال.

تبرع الملك سلمان:

وقدّم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تبرعًا سخيًّا بمبلغ 20 مليون ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية، من خلال منصة إحسان التي تم إطلاقها مؤخرًا كبوابةٍ تقنية متكاملة تسهم في حوكمة وإدارة التبرعات واستدامتها.

تبرع ولي العهد:

كما قدّم الأمير محمد بن سلمان تبرعًا سخيًّا بمبلغ 10 ملايين ريال للأعمال الخيرية وغير الربحية في منصة إحسان الوطنية للعمل الخيري.

ويأتي هذا التبرع غير المستغرب من ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) امتدادًا لدعمه غير المحدود لتطوير العمل الخيري والقطاع غير الربحي، ودعمه منصة إحسان التي كانت محل اهتمام ومتابعة حثيثة من سموه طيلة تطويرها لتُقدم خدمة نوعية لهذا القطاع، وتعمل على تحقيق أهدافه المنشودة.

شارك الخبر