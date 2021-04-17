شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة" تقترب من 7 ملايين جرعة لقاح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا المستجد في المملكة، وصلت 6,823,723 مليون جرعة حتى الآن، عبر 587 مركزًا للقاح في مناطق المملكة كافة.

ودعت الوزارة الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.