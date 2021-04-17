شكرا لمتابعة خبر عن التأمينات الاجتماعية توضح حالات إصابة العمل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الجمعة ، حالات إصابة العمل.

وقالت التأمينات الاجتماعية أن إصابة العمل تتضمن الحادث الذي يقع للمشترك أثناء العمل أو بسببه، والحادث الذي يقع أثناء طريقه من مسكنه إلى مقر عمله أو العكس، أو أثناء طريقه من مقر عمله إلى المكان الذي يتناول فيه طعامه أو المسجد أو العكس.

كما تضمنت حالات إصابة العمل الحادث الذي يقع للمشترك أثناء تنقله بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل، أو الإصابة بأي من الأمراض التي يثبت أنها ناجمة عن العمل