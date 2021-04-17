شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رئيس سدايا: لجنة شرعية عليا تشرف على التبرعات في منصة إحسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، إن هناك لجنة شرعية عليا تشرف على التبرعات في منصة إحسان.

وأضاف أن المستشار في الديوان الملكي، الشيخ عبدالله المطلق، مضيفاً أن أي عملية تبرع لن تعتمد قبل أن تُجيزها اللجنة الشرعية.

يذكر أن الحملة الوطنية للعمل الخيري في المملكة انطلقت، مساء اليوم، عبر منصة إحسان، وذلك بحضور ومشاركة العلماء وكبار المسؤولين وعدد من رجال الأعمال.